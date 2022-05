Vencedor: Atlético anuncia vencedor do ‘Manto da Massa’ de 2022, e vendas já começaram

O Atlético e seus torcedores já sabem qual é o novo “Manto da Massa”. Nesta terça-feira (10), por meio de uma live, o clube revelou o modelo vencedor: a opção 3, com mais de 25% dos votos. Idealizada pelo torcedor Will Rios, a camisa foi a mais votada entre as 13 alternativas finalistas.

O novo “Manto da Massa” já está à venda para os sócios “Galo Na Veia”, por meio do site mantodamassa.com.br. Para os inscritos no programa, o preço é R$ 219,90 e, para o público geral, R$ 389,90. Após o anúncio, a procura foi alta e o site ficou alguns minutos fora do ar.

Neste ano, o tema proposto para a formulação do “manto” foi a Arena MRV, a “casa do Galo’, que será inaugurada no começo de 2023 e terá capacidade para 46 mil torcedores. Os participantes precisavam se inspirar no novo estádio e destacá-lo nas camisas. Foram quase mil desenhos inscritos, batendo o recorde do ano passado, de 559 sugestões.