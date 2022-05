Evento ecumênico marca confraternização de comerciantes do Mercado Municipal de Sete Lagoas

Um evento ecumênico marcou a manhã dos comerciantes do Mercado Municipal de Sete Lagoas nesta terça-feira, 10 de maio. A confraternização, que contou com a condução do comerciante Luiz Roberto da Luz e a participação do pastor Tales de Oliveira, reuniu os feirantes e representantes do poder público para celebrar as recentes conquistas do local, após mais de dois anos de pandemia e incertezas quanto a uma ação do Ministério Público, que recomendava a realização de um processo licitatório para permissão de uso do espaço.

Esses fantasmas, no entanto, ficaram no passado. Em abril a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei Ordinária 172/2022, que prevê que o Mercadão é de “relevante interesse cultural para o patrimônio cultural imaterial” da cidade, e ainda o PLO 171/2022, que trata do “tombamento do bem público municipal denominado Mercado Municipal – Mercadão”. Além disso, o espaço vem recebendo atenção especial do poder público municipal, que vem fazendo intervenções e melhorias e, em breve, fará ainda a revitalização de um dos mais tradicionais pontos de encontro de sete-lagoanos e turistas. “Queremos que a população e os turistas venham aqui não apenas para comprar, mas também para passear, passar uma tarde agradável com vocês. Para isso, precisamos reformar e padronizar esse espaço”, anunciou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

“Vocês passaram por momentos de aflição, principalmente no final do ano passado. Mas hoje é momento de comemorar e agradecer”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz. Já o coordenador de Meio ambiente da Secretaria, Cristiano Morais, colocou a pasta à disposição dos feirantes. “Estamos aqui para fazer a diferença. Podem contar conosco”, afirmou. Em nome dos comerciantes do Mercado Municipal, Luiz Roberto da Luz agradeceu a parceria do Executivo Municipal. O evento também contou com a participação do secretário adjunto municipal de Desenvolvimento Econômico, Alessandro Kelwis. Na sequência, um café da manhã comunitário foi servido.