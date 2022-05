Prefeitura de Sete Lagoas celebra convênio com associações de agentes de material reciclável

Foi celebrado hoje o convenio entre a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e a associações de agentes coletores de material reciclável. A data é um marco histórico para a cidade, um momento impar que é o resultado de dois anos de trabalho, articulação e dedicação do Vereador Caio Valace.

Participaram da cerimônia O Prefeito Duílio de Castro, o Vice Prefeito Dr. Euro Andrade, o Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo Dr. Edmundo Diniz, o Vereador e Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal Dr. Gilson Liboreiro e os representantes das associações de agentes coletores de material reciclável Otacílio Cardoso Presidente da ARMARRESOL , Associação dos recicladores dos materiais reutilizáveis e recicláveis de Sete Lagoas, a senhora Ione Barbosa do Santos Faria, Presidente da ACMR (Associação dos catadores dos materiais recicláveis) além de vários associados.

“Este é o ponta pé inicial na implantação da coleta seletiva no nosso município, o vereador Caio fez a articulação necessária para que pudéssemos implantar esse programa e o resultado será colhido por toda a população”, disse o Prefeito Duílio de Castro.

Para o Vereador Dr. Gilson Liboreiro presidente da comissão de meio ambiente da Câmara Municipal, “Caio Valace é o baluarte do meio ambiente de Sete Lagoas”, ou seja, ele conduziu de maneira orquestrada a implantação desse programa.

A partir da assinatura deste convênio a Prefeitura de Sete Lagoas passa a remunerar as associações que fazem a coleta destes materiais e contribui para o sustento de todas as famílias envolvidas no processo.

Esse trabalho é importante tanto para a recuperação do meio ambiente como é fundamental para a valorização destes trabalhadores. A expectativa é a partir de 2022 cem famílias sejam beneficiadas pelo programa.

Assessoria de Imprensa/vereador Caio Valace