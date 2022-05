Prefeitura de Sete Lagoas divulga calendário esportivo de maio

Eventos como Campeonato de Taekwondo, Pedal Serra de Santa Helena e Futsal Feminino são algumas das atrações

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (SMEEC) – divulgou o calendário esportivo para o mês de maio, com oito eventos movimentando a cidade. Abrindo as competições, a Prefeitura, em parceria com a federação mineira da modalidade (FTEMG), realizou a 2ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo no último final de semana, no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino.

“Nos três dias foram 14 hotéis ocupados, sendo oito deles com ocupação máxima, 580 atletas, 1.100 pessoas de outras cidades, entre turistas e funcionários da federação, 40 academias representadas por 34 cidades de Minas Gerais e uma estimativa de R$ 450 mil a R$ 500 mil, aquecendo o turismo e a economia de uma forma geral”, lembra o secretário adjunto municipal de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca.

Nesta quinta-feira, 5, Fabrício Fonseca e a servidora Renata Pereira Souza participaram do Seminário de ICMS na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. “São várias ações em maio. Estivemos na Cidade Administrativa para aprender um pouco mais sobre leis de incentivo ao esporte. Temos uma equipe focada e vários eventos esportivos que estão acontecendo em nossa cidade”, revela Fabrício.

Silva Xavier

Nos dias 6, 7 e 8 de maio, será a vez do distrito de Silva Xavier, com o Festival Cascudo. O evento tem duas modalidades: o 1º Campeonato de Futebol de Areia e o Torneio de Truco. “Nossa Secretaria valoriza a zona rural. Estamos apoiando este festival com medalhas, troféus e equipamentos esportivos. Muitos outros eventos serão realizados”, destaca o secretário adjunto. Informações pelo (31) 98889-7735.

Já na próxima terça-feira, 10, ocorre a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Esportes e Lazer, que vai discutir assuntos pertinentes ao mundo esportivo da cidade. Além disso, um evento para os ciclistas já está preparado: o 3º Pedal Serra Santa de Helena, uma realização da Premium Academia em parceria com o Município. Nos dias 14 e 15, é bola para o alto: tem o 3º Campeonato de Vôlei Master e, no dia 22, a 1ª Copa de Futsal Feminino. Em breve a Prefeitura irá divulgar mais informações a respeito desses eventos.

Feiras de Artesanato também são apoiadas pela SMEEC, disponibilizando o Ginásio Márcio Paulino, como por exemplo, neste final de semana (sexta e sábado), com o evento voltado para o Dia das Mães, uma parceria com grupos locais de artesãos.

Confira mais detalhes das ações pelo Instagram https://www.instagram.com/ smeec7l/