Exército recebe primeiros veículos blindados de novo projeto construídos em Sete Lagoas

A IVECO Defesa, uma divisão da montadora de veículos sediada em Sete Lagoas, entregou nesta semana 15 novas viaturas blindadas com tração 4×4 para o Exército Brasileiro.

Chamado de Viatura Blindada Multitarefa Leve de Rodas (VBMT-LSR), o veículo tem autonomia para trafegar em diversos tipos de terrenos, além da versatilidade de uso nas rotinas militares. Ele comporta até cinco soldados e tem proteção balística e antiminas. Estes novos blindados serão utilizados pela Cavalaria do Exército. Além disso, receberão o complemento da instalação de um sistema de armas do tipo torre acima do veículo, conhecido como REMAX (que permite que seu controle possa ser feito de dentro do blindado).

A IVECO foi vencedora da licitação para a confecção do VBMT-LSR, onde parte da fabricação é realizada na Itália, e outra em Sete Lagoas. Além desta viatura, a montadora também produz o blindado Guarani. Estão previstas a entrega de, ao menos, 32 veículos VBMT-LSR até o fim deste ano.