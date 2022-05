No boletim desta sexta, Sete Lagoas encerra a semana com seis novas contaminações e com taxa de leitos UTI em 0%

Sete Lagoas chega a 35.570 casos de Covid com a confirmação de seis contaminações: três mulheres e três homens. São 88 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 17.170 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Dezesseis pessoas estão em isolamento domiciliar e 34.874 casos já foram curados. Os testes negativos somam 63.094. Não há óbitos registrados desde 9 de abril. São 679 óbitos por Covid, um paciente de Sete Lagoas em enfermaria, na Unimed. Não há pacientes internados em UTI hoje. Assim, a taxa de ocupação de leitos UTI está em 0%.

Cronograma de terça

Na próxima terça-feira, 10 de maio, de 09h às 16h, três cronogramas de vacina serão disponibilizados. A 2ª dose de Pfizer para pessoas a partir de 12 anos que tomaram a 1ª dose de Pfizer até 19 de abril; a 3ª dose de Pfizer para adolescentes imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose de qualquer vacina até 10 de março; e a 3ª dose de Pfizer em gestantes e puérperas até 45 dias após o parto que tomaram a 2ª dose de qualquer vacina até 10 de janeiro. Esses públicos recebem mais uma dose no ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109. Os documentos necessários são, para 2ª dose: identidade com foto, comprovante de 1ª dose de Pfizer, cartão SUS ou CPF. Já para 3ª dose, são: identidade com foto, comprovante de 2ª dose de qualquer vacina, cartão SUS ou CPF.

Cronograma de quarta

Já na quarta, 11, também de 09h às 16h, tem dose de reforço com Janssen para pessoas a partir de 18 anos que tomaram a 2ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer até 11 de janeiro e também tem a 2ª dose de Janssen para pessoas a partir de 18 anos que tomaram a 1ª dose de Janssen até 11 de março. Local: ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose de Pfizer, Coronavac ou Astrazeneca ou de 1ª dose de Janssen, cartão do SUS ou CPF.

O público a partir dos 12 anos de idade que ainda não tomou a 1ª e a 2ª doses e as gestantes que ainda não tomaram a 3ª dose devem agendar a aplicação com Coronavac ligando para o ESF Santa Luzia – R. José Duarte de Paiva, 134, Centro, no telefone (31) 3773-2864. Na hora de vacinar, devem levar identidade com foto, comprovante da dose anterior (para 2ª ou 3ª dose), cartão SUS ou CPF e comprovação de gestante para a 3ª dose. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Vacina da Gripe

De 9 a 13 de maio segue a Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) em Sete Lagoas, nas 19 salas de imunização, de 09h às 16h, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas até 45 dias, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente. Documentos: identidade com foto, certidão de nascimento (crianças), comprovante de condição de grávida ou puérpera até 45 dias e comprovante de comorbidade ou deficiência.