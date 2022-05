Segurança: Policiais militares de Minas devem usar câmeras na farda ainda este ano

A compra desses materiais será realizada com recursos do acordo Judicial de Brumadinho. O valor de R$ 4,2 milhões será investido na aquisição e treinamento dos militares.

“O uso das câmeras, em conjunto com os outros equipamentos, irá produzir maior segurança para o trabalho policial e trazer maior transparência para a ação. E o projeto-piloto nos dará condições de avaliar o funcionamento e de desenhar o melhor uso desses equipamentos”, afirmou o chefe do Estado-Maior, coronel Eduardo Felisberto Alves.

Conforme o promotor de Justiça Francisco Angelo Silva Assis, o uso da tecnologia traz ganhos para o policial e sociedade. “Teremos uma polícia cada vez mais tecnológica, com normativas próprias e treinamentos apropriados, cumprindo com sua finalidade de proteger os seres humanos”, afirmou.

As cidades que receberão o projeto ainda não foram escolhidas. A espectativa é que, com o uso da primeira leva dos materiais e o resultado sendo satisfatório, todo o contingente policial do Estado seja preparado para utilizar as câmeras e tasers na farda.