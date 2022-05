Sem erros: visagista Janny Mota explica maneiras ideais de dividir o cabelo

A cabeleireira Janny Mota fala sobre como repartir os fios influencia no seu formato de rosto e estilo.

A maneira de repartir o cabelo pode ser capaz de mudar completamente o visual em um simples riscar com o cabo do pente. A escolha da divisão ideal para cada pessoa e tipo de cabelo pode ajudar, inclusive, a alterar o formato do rosto.

A cabeleireira e visagista Janny Mota explica que a localização ideal da risca vem da relação entre o lado da divisão, a disposição e o formato do rosto. “Usar o cabelo dividido no meio, por exemplo, transmite confiança e responsabilidade. Já para o lado, passa uma imagem romântica e um pouco sensual, além de valorizar apenas uma extremidade do rosto”, conta.

A seguir, a expert dá algumas dicas para os melhores usos. Confira!

Rosto redondo ou triangular: “Opte pelos fios repartidos ao meio, o que dá uma impressão de formato mais alongado e volume bem distribuídos”.

Rosto retangular ou com testa larga: “Repartindo na lateral, o cabelo disfarçará os cantos proeminentes, além de dar uma pitada de sensualidade ao look”.

Rosto oval: “Nesse caso, o formato funciona bem com qualquer tipo de penteado. Mas, se a pessoa quiser alongar o rosto e, ao mesmo tempo, dar volume aos fios, deve penteá-los para o lado contrário ao que ele nasce”, finaliza.