Em meio a lesões de concorrentes, Matheusinho busca reafirmação como titular no América-MG

Desde o retorno ao Coelho no início do ano, Matheusinho jogou apenas três partidas durante os 90 minutos. Uma delas, no meio da semana, contra o Atlético, pela Libertadores. No domingo, novamente contra o rival mineiro, mas desta vez pelo Brasileiro, a expectativa é que Matheusinho seja novamente titular.

Antes, pelo campeonato nacional, o atacante também foi escolhido para começar entre os 11 contra o Athletico-PR. Nesta temporada, o jogador marcou um gol, contra o CSA, pela Copa do Brasil.

Matheusinho chegou a ficar com o time considerado alternativo em meio ao final do Campeonato Mineiro. Com o foco na Libertadores, o Coelho disputou o Troféu Inconfidência com os jogadores da base e atletas menos utilizados no elenco principal, que disputou jogos da Libertadores.