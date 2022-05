Série B: Contra o Grêmio, Cruzeiro vai reencontrar personagens importantes de suas últimas grandes glórias

Diogo Barbosa esteve no time celeste em 2017, quando o Cruzeiro conquistou seu quinto título da Copa do Brasil. Pela Raposa, fez 60 jogos, marcou dois gols e deu nove assistências. Neste domingo, ele será titular, substituindo Nicolas, suspenso.

No ataque do Grêmio, a Raposa reencontrá Diego Souza. Ele chegou ao clube mineiro no fim de novembro de 2012 para ajudar Montillo na armação de jogadas – o argentino, porém, foi vendido ao Santos em janeiro de 2013. Pelos azuis, o então meia, hoje atacante, fez 25 jogos e marcou oito gols. No entanto, sua passagem pela equipe durou somente até julho de 2013.

Diego chegou a atuar em alguns jogos do Brasileirão de 2013, mas foi negociado com o Metalist da Ucrânia, por cerca de R$ 9 milhões. Na negociação, Willian Bigode chegou à Toca e proporcionou muitas alegrias aos cruzeirenses nos títulos da Série A de 2013 e 2014.

Já o volante Lucas Silva se encontrará com o clube que o projetou para o futebol. O atleta atuou nas categorias de base da Raposa entre 2007 e 2011. Chegou a conquistar os campeonatos Mineiro Sub-20 em 2010 e o Brasileiro Sub-20 de 2011.

Em abril de 2012 foi promovido ao time profissional do Cruzeiro. Lucas foi contratado pelo Real Madrid no fim de 2014. Sem conseguir se firmar no futebol europeu, voltou para o time mineiro em 2017. Sua carreira em Minas se estendeu até 2019, quando ele deixou o clube em direção ao Grêmio.

Pelo clube celeste, foram 196 jogos e oito gols marcados. No profissional, ele elencou uma série de títulos: Mineiro de 2014, 2018 e 2019, Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014 e Copa do Brasil de 2017 e 2018. Em declarações, o volante sempre fala sobre “gratidão” ao Cruzeiro.

No Tricolor, ele é um dos mais importantes remanescentes do plantel que estava no rebaixamento do ano passado.

Classificação

Para além dos reencontros, Grêmio e Cruzeiro disputam o topo da tabela. Com dez pontos, três vitórias, um empate e uma derrota, cada uma das equipes soma dez pontos. O Tricolor está à frente, devido ao saldo de gols melhor: 4 a 2. Dessa forma, o time gaúcho está em segundo lugar, enquanto a Raposa está em terceiro. O Bahia está na ponta, com 13.