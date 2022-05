Campeonato Brasileiro: Atlético pode subir um degrau no ranking da Era dos Pontos Corridos no sábado

Após superar o América na última terça-feira (3), no Independência, pela Copa Libertadores, o Atlético busca mais um triunfo em cima do Coelho, no sábado (7), às 16h30, novamente no Horto, desta vez pelo Brasileirão. Uma vitória não apenas colocaria o Galo provisoriamente na liderança, como também faria o clube subir um degrau no ranking da Era dos Pontos Corridos da Série A.