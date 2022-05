Sesc Sete Lagoas ainda tem vagas gratuitas para Escola de Esportes

Programa oferece oportunidade de prática regular de judô e natação para público de várias idades

Moradores de Sete Lagoas e região interessados em uma prática esportiva segura e saudável em grupo ou individual ainda podem aproveitar as oportunidades oferecidas na Escola de Esportes do Sesc Sete Lagoas para 2022. Ainda há disponibilidade de vagas gratuitas, oferecidas por meio do Programa de Comprometimento com a Gratuidade (PCG). Candidatos que se enquadrem no perfil social de renda familiar bruta de até três salários mínimos devem ir diretamente à central de atendimento da unidade para fazer a sua inscrição levando a seguinte documentação:

RG ou certidão de nascimento;

Cartão do Cliente Sesc válido do candidato quando se tratar de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes;

RG do responsável legal, no caso de candidatos com menos de 18 (dezoito) anos de idade.

Formulários devidamente preenchidos de questionário socioeconômico, autodeclaração de renda familiar e termo de compromisso com o PCG. Eles são encontrados nos anexos 2, 3 e 4, ao final do edital, disponível neste link.

As aulas são realizadas em espaços adequados, com equipamentos de ponta e seguindo os protocolos necessários contra a COVID-19.

As modalidades que ainda possuem vagas disponíveis via PCG são:

Natação

Um dos esportes mais completos, a natação desenvolve a parte técnica, o condicionamento físico e a flexibilidade das pessoas. A modalidade ensina aos praticantes como se locomover em ambiente aquático.

Quem pode participar: pessoas acima de 6 anos.

Judô

O judô é um esporte que fortalece o físico dos praticantes, a mente e o espírito de forma integrada. Além disso, contribui para a formação humana através de conceitos filosóficos e educativos da modalidade.

Quem pode participar: pessoas a partir de 4 anos.

SESC SETE LAGOAS

Endereço: Rua Francisco Vicente, 23, Papavento

Telefone: (31)3270-8100 / (31)2106-8250 / (31)2106-8252 / (31)2106-8274 / (31)2106-8275

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 20h / sábado, domingo e feriados: não há atendimento.

Sobre o Sesc Escola de Esportes

Com a Escola de Esportes, o Sesc em Minas promove a formação afetiva, social e cultural de alunos e alunas por meio da convivência em grupo, solidariedade e respeito inerentes ao esporte, com o devido acompanhamento profissional. As práticas são realizadas seguindo os protocolos sanitários necessários contra a COVID-19, nos espaços adequados de cada unidade.

Assessoria de Imprensa/Sesc