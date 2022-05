Prefeitura abre processo seletivo para preencher cargos de agentes de Saúde e de Combate a Endemias

As inscrições podem ser feitas na página da empresa responsável pela seleção (www.consulpam.com.br) até o dia 25 de maio.

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – abriu processo seletivo público para o preenchimento de 146 vagas no cargo de Agente Comunitário de Saúde e outras 240 vagas de Agente de Combate a Endemias. As inscrições podem ser feitas na página da empresa responsável pela seleção (www.consulpam.com.br) até o dia 25 de maio.

O processo será por meio de prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos que exigem nível médio de escolaridade. O processo prevê 5% das vagas para pessoas com deficiência. O edital oficial está disponível no endereço www.consulpam.com.br e apresenta normas gerais como atribuições das funções, critérios de classificação, detalhamento sobre conteúdo das provas e exigências para isenção de pagamento do valor da inscrição. A remuneração mensal é de R$ 1.550,00 para uma carga horária semanal de 40 horas.

Há vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde nas seguintes unidades de saúde: Aeroporto, Alvorada, Barreiro, Bela Vista, Belo Vale I, Belo Vale II, Bernardo Valadares, Bouganville, Canadá, Catarina, CDI, CDI II, Cidade de Deus I, Cidade de Deus II, Dona Silvia, Eldorado, Emília, Esperança, Fátima, Fazenda Velha, Interlagos, Iporanga, Itapuã I, Itapuã II, Jadim dos Pequis, Jardim Europa, Jardim Primavera, JK, Kwait, Luxemburgo, Manoa, Monte Carlo, Morro do Claro, Montreal, Nossa Senhora das Graças, Nova Cidade, Orozimbo Macedo, Padre Teodoro, Progresso, Santa Cruz, Santa Helena, Santa Luzia I, Santa Luzia II, Santa Rosa, Santo Antônio, São Francisco, São Geraldo, São João I, São João II, União, Verde Vale e Várzea. Já o cargo de Agente de Combate a Endemias será preenchido nas seguintes unidades: Centro de Controle da Dengue, Centro de Controle de Zoonoses ou Centro de Controle do Pernilongo Culex e Caramujo Africano.

As inscrições para todos os cargos custam R$ 50 e a isenção poderá ser solicitada até esta sexta-feira, 6 de maio. As provas serão aplicadas no dia 26 de junho em locais que serão divulgados brevemente. O resultado final será publicado, dia 18 de julho.

por Ascom Prefeitura