Mancini fala de ‘aprendizado’ na Libertadores e ‘entrega’ do América dentro de campo

“Vou te falar com sinceridade, logicamente que a gente quer vencer todas as partidas. Mas o América está aprendendo muito nesta Libertadores. Caiu em uma chave extremamente difícil e equilibrada, com times acostumados. E sempre que você entra em uma competição em que nunca jogou, você tem que entendê-la”, afirmou.

E ressaltou que a própria torcida também está ciente disso, tanto que reconheceu o esforço dos atletas alviverdes ao fim da derrota para o Atlético, por 2 a 1, nessa terça-feira (3), no Independência, pela quarta rodada do grupo D.