Raposa: Pezzolano relembra proposta de ‘clube de Libertadores’ e os motivos por ter escolhido o Cruzeiro

O treinador destacou ainda o trabalho que vem sendo feito nesta semana, visando ao clássico contra o Grêmio, no domingo (8), às 16h, no Independência, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro.

“Penso só no agora, de segunda a segunda, em como ganhar do Grêmio no fim de semana. Isso é futebol. Sei que se não for bem em três, quatro ou cinco jogos, acontece o contrário (demissão de técnico). Sabemos que muda muito. Mas o que penso é ganhar no fim de semana. E estar na Primeira Divisão ao fim do ano com o Cruzeiro”, disse.