Atlético: Assessor do Goiás pede desculpas após acusar Hulk de vandalismo: ‘agi por impulso

O assessor de imprensa do Goiás, Fernando Lima, divulgou uma nota de retratação pessoal pedindo desculpas por ter acusado Hulk de vandalizar a porta do vestiário da arbitragem após a partida entre o clube goiano e o Atlético, no último sábado (30). Na nota, Fernando pede desculpas ao Hulk, ao Atlético e ao Goiás, que, segundo ele, não teve nenhuma responsabilidade no caso.

No último sábado, após o empate em 2 a 2 entre Galo e Goiás, surgiu a denúncia, feita pela assessoria do clube esmeraldino, de que Hulk teria chutado a porta do vestiário. De acordo com a nota divulgada por Fernando, ele acusou o atacante atleticano com base em informações de outras pessoas, sem averiguar a veracidade dos fatos.

Ao tomar conhecimento da acusação, Hulk se manifestou e pediu uma retratação por parte do Goiás, negando que tenha sido o autor do chute que danificou a porta. O camisa 7 se defendeu e emitiu uma notificação extrajudicial ao Verdão, solicitando retratação pública em até 24 horas.