18 anos de prisão: Acusados de matar empresário e simular assalto são condenados por homicídio qualificado

As quatro pessoas acusadas pelo assassinato do empresário Jacir José Furtado, de 59 anos, foram condenados, nesta quarta-feira (4), por homicídio qualificado e fraude processual.

O crime foi em dezembro de 2020, no bairro Santa Cruz, na região Nordeste de Belo Horizonte. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os réus planejaram o assassinato por causa de uma dívida de R$ 750 mil.

O mandante do assassinato, Felipe Morais de Oliveira, que também era sócio da vitima, foi condenado a 21 anos por homicídio qualificado e seis meses de detenção por fraude processual. Já Geraldo Ambrósio Ferreira, Miriam da Silva Ferreira e Jean Silva Sampaio, que simularam um roubo e executaram Jacir, também foram condenados por homicídio qualificado.