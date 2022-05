Técnica de enfermagem tem reconhecido vínculo de emprego com empresa prestadora de serviços

A Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre uma técnica de enfermagem e uma empresa que prestava serviços a fornecedora de plano de saúde. De setembro/2019 a janeiro/2021, a trabalhadora atuou nos cuidados de uma senhora, cliente das empresas. Ela exercia as atividades no regime de 12 h por 36 h de descanso e recebia R$120,00 por plantão.

As empregadoras afirmaram que a técnica atuava como profissional autônoma, recebendo valor fixo por plantão. Mas, ao examinar as provas, o juiz Marco Antônio Silveira, titular 2ª Vara do Trabalho de Formiga, constatou que ela desenvolvia as atividades com a presença dos elementos configuradores da relação de emprego: pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação jurídica.

O magistrado ainda condenou a empresa responsável pelo plano de saúde, de forma subsidiária, pelo pagamento dos direitos trabalhistas reconhecidos na ação. Foi considerado que ela se beneficiou do trabalho executado pela profissional e contratou empresa prestadora de serviços sem idoneidade financeira, que não efetuou o pagamento dos direitos trabalhistas da empregada.

Os fatos foram confirmados por Testemunha ouvida em outro processo, cujo depoimento foi tomado como prova emprestada, que trabalhou como técnica de enfermagem para a mesma empresa que contratou a ex-empregada. O juiz reconheceu a existência de autêntico contrato de trabalho regido pelas normas da CLT entre a técnica e a empresa prestadora de serviços. Ainda poderá haver recurso ao TRT-MG.

Secretaria de Comunicação Social/3ª Região