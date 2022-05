Cáritas Diocesana de Sete Lagoas celebra seu primeiro ano de fundação

Em comemoração ao aniversário, os agentes e a diretoria da Cáritas convidam para celebração eucarística em ação de graças no dia 07 de maio, em Sete Lagoas.

A Cáritas Diocesana de Sete Lagoas completa seu primeiro ano de atuação na diocese no dia 08 de maio. Para celebrar essa data especial, os agentes e a diretoria da Cáritas convidam para uma Celebração Eucarística em ação de graças no dia 07 de maio, às 08h, que será realizada na capela do Colégio Regina Pacis, em Sete Lagoas. Após a celebração, os presentes participarão de um café partilhado no local.

Entidade membro mais nova da rede em Minas Gerais, a Cáritas Diocesana de Sete Lagoas atua em diversos locais da diocese, composta por 21 municípios, envolvendo uma grande rede de agentes, parceiros e apoiadores das paróquias, pastorais sociais e comunidades de fé.

Apesar do pouco tempo de fundação, nesse primeiro ano a Cáritas de Sete Lagoas já tem trabalhado com 3 projetos sociais, que trazem em seu cerne os princípios da missão da instituição “de testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo toda forma de vida e participando da construção solidária da sociedade do Bem Viver, sinal do Reino de Deus, junto com as pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social”.

Por meio do projeto “Comunidade Viva sem Fome”, a Cáritas apoia mensalmente mil famílias de 10 municípios da diocese com cestas básicas, que ajudam a minimizar os efeitos da crise financeira e sanitária vivida no país. O projeto tem um ano de duração, com possibilidade de renovação.

Buscando levar ajuda emergencial para as vítimas das fortes chuvas que assolaram os estados de Minas Gerais e Bahia no fim de 2021 e início de 2022, a campanha “#SOS Bahia e Minas Gerais: Solidariedade que Transborda” atende os municípios de Martinho Campos, Pompeu, Pequi e Jequitibá, na diocese de Sete Lagoas, através da ação solidária da Cáritas Diocesana. A campanha finalizou sua primeira etapa de acolhimento humanitário no momento inicial de maior emergência e chega em sua segunda fase, na qual a rede Cáritas se organiza para iniciar a etapa de recuperação, com a reconstrução da infraestrutura, realocação da população, recuperação de áreas degradadas e recuperação do bem estar da população.

Outra ação solidária emergencial que aconteceu durante toda a pandemia foi a campanha “É Tempo de Cuidar”, que conclamou as comunidades de fé e as paróquias católicas do Brasil a se unirem em um grande mutirão de ajuda às milhões de pessoas que voltaram a vivenciar situação de fome e insegurança alimentar no Brasil. Na diocese de Sete Lagoas, a Cáritas Diocesana realizou diversas ações atendendo as pessoas em situação de rua, em parceria com a Toca de Assis, os pacientes oncológicos, em junto à Associação de Amparo a Pacientes com Câncer (ASAPAC), e as pessoa em privação de liberdade, com a pastoral carcerária.

A Cáritas Diocesana de Sete Lagoas também é responsável pela gestão do Fundo Cáritas de Promoção Humana e Ecologia Integral, proveniente do Fundo Nacional de Solidariedade, o qual tem contribuído com pessoas em situação de rua, mulheres quilombolas agricultoras e adolescentes e jovens, por meio de projetos sociais diversos.

Mesmo com pouco tempo de vida, a Cáritas Diocesana de Sete Lagoas consolida sua ação social e cristã na diocese, evidenciando a importância da ação caritana para a construção do Bem Viver.

SERVIÇO:

O que: Missa em ação de graças pelo aniversário de 1 ano da Cáritas Diocesana de Sete Lagoas

Quando: 07 de maio de 2022, às 08h

Onde: capela do Colégio Regina Pacis (Praça Tiradentes, n. 34, Centro), em Sete Lagoas

Contato: Antonio Claret: 31 99765-7878 (presidente da Cáritas de Sete Lagoas)