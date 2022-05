SAMU Municipal realizada simulações para propagar procedimentos que salvam vidas

Muitas pessoas não sabem, mas um simples procedimento de socorro imediato pode salvar a vida de uma pessoa. Com o objetivo de orientar sobre esta possibilidade, o Núcleo de Educação e Pesquisa (NEP) do SAMU de Sete Lagoas realizou simulações de situações reais para alunos da Escola Técnica Municipal nos dias 31 de março e 30 de abril.

As apresentações foram para alunos dos cursos de Técnico em Enfermagem e Técnico em Eletrônica e tiveram como tema “Suporte Básico de Vida Adulto com Ênfase em Parada Cardiorrespiratória”. “O objetivo é capacitar futuros profissionais de saúde e, principalmente, propagar conhecimento. No momento do socorro, a ação imediata pode garantir a sobrevivência do paciente até a chegada de nossa equipe”, explica Bruna Carvalho, membro do NEP.

O nível de realidade da simulação impressiona. As equipes do SAMU atuam como em uma situação real, desde a ligação para o telefone 192, quando são apuradas as informações da ocorrência, até o atendimento do médico regulador da central. Após atestar a “gravidade” do chamado, é deslocada uma Unidade de Suporte Básico e, em seguida, outra de Suporte Avançado.

Já na Escola Técnica, as equipes formadas por motoristas, técnicos em enfermagem, enfermeiros e médico iniciam os procedimentos para salvar o paciente. “Trabalhando com um boneco, mostramos como fazer, por exemplo, a massagem torácica para reanimação cardiopulmonar. Esse procedimento pode evitar que a pessoa fique sem circulação de oxigênio e tenha morte cerebral”, esclarece Bruna Carvalho. O exercício envolve toda a dinâmica de um momento real com etapas como medicação, intubação e deslocamento. Ainda na Escola Técnica, a equipe do SAMU participou de um bate-papo com os alunos para esclarecer dúvidas diversas.