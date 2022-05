Vitrine do Milho chega a mais uma das principais bacias leiteiras de Minas

Pela primeira vez, produtores de Sete Lagoas e região poderão acompanhar o evento que tem como foco o aumento da produtividade de silagem

Maior produtividade por hectare, melhor fornecimento de matéria seca e o maior resistência ao clima local são as principais características avaliadas na eleição do melhor híbrido de milho. A análise será realizada na Vitrine do Milho promovida pela CCPR, em parceria com a Coopersete, PDPL/UFV, Sicoob Credisete e Sindicato Rural de Sete Lagoas.

O evento gratuito acontece no próximo sábado (7), com o objetivo de levar conhecimento aos produtores de leite sobre os híbridos com potencial para produção de silagem. Além da apresentação dos híbridos, serão realizadas as palestras “Uso de inoculantes biológicos para melhor eficiência de adubação” e ?Impacto financeiro de volumosos de baixa qualidade” em um circuito de debates técnicos para compartilhamento de informações sobre os cultivos.

Ao todo, doze empresas parceiras forneceram seus melhores híbridos, que foram plantados na Fazenda Varginha, propriedade do produtor Ivan Leão, em janeiro. Desde então, as variedades são acompanhadas e avaliadas periodicamente pelos técnicos do PDPL, juntamente com a engenheira agrônoma, Tatiane Cristelli. Além das empresas de sementes, estarão presentes a Ubyfol, DiDrones, Adubos Real e a Embrapa – Milho e Sorgo, que promove a 14ª Semana de Integração Tecnológica entre os dias 9 e 13 de maio.

Após o evento será realizada a análise bromatológica de todos os híbridos e o que apresentar melhor rendimento e melhor custo x benefício será eleito o mais indicado para a região. Outras edições da Vitrine do Milho já foram realizadas em outras localidades e, a Supervisora de Desenvolvimento do Produtor, Isabella Vieira, afirma que os resultados sempre foram satisfatórios para os produtores, corroborando a importância da parceria com as cooperativas singulares para o desenvolvimento do cooperado. “A CCPR em parceria com a COOPERSETE trabalham com o propósito de levar o desenvolvimento e inovação aos cooperados por meio de novas tecnologias, produtos e serviços, e, a Vitrine do Milho ” Silagem, chega à sua quinta edição trazendo ao campo conceitos acadêmicos e a experiência de técnicos renomados no mercado”, afirma.

Ainda segundo a supervisora, o foco é sempre o desenvolvimento sustentável das comunidades por meio de projetos inovadores, economicamente viáveis, ambientalmente corretos e socialmente justos. “Hoje, a CCPR possui uma gama completa de programas e projetos que possibilitam a diversificação da atividade rural, promovendo o aumento da rentabilidade, produtividade e, consequentemente, o fortalecimento do nosso Sistema e da cadeia produtiva”, explica.

SERVIÇO

DATA: sábado, dia 7 de maio

HORÁRIO: 8h

LOCAL: Fazenda Varginha – Sete Lagoas/MG

EVENTO GRATUITO