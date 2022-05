Segundona: Pela terceira vez na Série B, Cruzeiro e Grêmio fazem confronto inédito na competição

Cruzeiro e Grêmio já se encontraram em nove competições diferentes. A Série B será o décimo campeonato em que as equipes se enfrentam. Antes do jogo deste domingo, os times disputaram 74 partidas, com vantagem para o lado celeste. O Cruzeiro venceu 30 vezes, empatou 20 e perdeu em 24 oportunidades.

Por coincidência, essa é a terceira vez que as duas equipes disputam a Segunda Divisão do Brasileiro. A diferença é que o Grêmio foi rebaixado em três ocasiões, e o Cruzeiro caiu apenas uma vez, mas ainda não conseguiu o acesso. O Tricolor gaúcho foi rebaixado em 1991, 2004 e novamente em 2021. A Raposa enfrentou a degola em 2019 e desde então luta para voltar à elite do futebol nacional.

Neste ano, o Cruzeiro ganhou adversários mais complicados na briga pelo acesso. O Grêmio é um deles. O time gaúcho sempre subiu no ano seguinte à queda e vai brigar para manter essa tradição. A equipe terminou a última rodada na liderança com 10 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, que estava em terceiro.

A temporada do Grêmio começou com uma troca de treinador em fevereiro. Roger Machado chegou ao clube após a saída de Vagner Mancini. Com Roger, o Tricolor conquistou o Estadual, despachando o rival Inter nas semifinais com duas vitórias, sendo a primeira por 3 a 0, no Beira Rio. Depois venceu o Ypiranga na decisão para levar o título do Campeonato Gaúcho. Já na Copa do Brasil, o time caiu na primeira fase ao perder para o Mirassol, por 3 a 2.

O Cruzeiro não foi tão bem no Estadual. O time foi eliminado pelo o rival Atlético nas semifinais com duas derrotas. No entanto, a Raposa segue viva na Copa do Brasil. Na primeira fase, a equipe celeste venceu o Sergipe por 5 a 0. Depois, levou a melhor em cima do Tuntum, do Maranhão, com vitória por 3 a 0. Na terceira fase, o time do técnico Paulo Pezzolano perdeu o jogo de ida para o Remo por 2 a 1. A partida de volta será no próximo dia 12, no Independência.