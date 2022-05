Astonomia: Fique atento ao eclipse total da Lua que será visível na noite de 15 de maio

Já no eclipse total, como se pode imaginar, a lua inteira entra na parte mais escura da sombra da Terra. Nesse fenômeno, o satélite natural geralmente ganha tom vermelho-sangue. Isso ocorre porque a luz do sol refrata ao redor da Terra como se o planeta fosse um prisma; as ondas de luz são esticadas e o espectro mais vermelho atinge a lua. A cor também é influenciada pela condição da atmosfera da Terra; a lua pode parecer mais laranja ou dourada, dependendo da quantidade de poeira, cobertura de nuvens ou cinzas vulcânicas em suspensão no ar, explica o Space.