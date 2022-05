PM prende suspeito de vender armas de fogo no Barreiro, em Sete Lagoas

Um homem foi preso pela Polícia Militar nesta terça-feira , no Distrito do Barreiro suspeito de comercializar armas de fogo.

Durante patrulhamento, a PM recebeu informações que no Barreiro um indivíduo trajando uma camisa listrada e bermuda escura, estaria efetuando disparos de arma de fogo em via publica e em ato continuo saiu dizendo em alto tom que se acionassem a PM iria atirar nos policiais.

De imediato a equipe Gepmor e demais viaturas deslocaram até o local e no rastreamento foi visualizado um indivíduo com as características citadas, que ao ver os militares demonstrou nervosismo, onde de imediato foi abordado e identificado como o autor dos disparos.

Com ele nada foi localizado. Após diligências com o intuito de encontrar a arma de fogo, na residência do suspeito os militares lograram êxito em localizar quatro armas de fogo, além de materiais para disparo.

O autor confirmou, que comercializa tais armas com valores de R$ 300,00, 800,00 e 1.200,00 reais cada quando há interessados.

Agência Local de Comunicação- 25º BPM