Escola Técnica de Sete Lagoas inicia capacitação em curso de Educação Empreendedora do Sebrae

Em breve os alunos da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (ETMSL) – instituição de ensino mantida pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep) – terão mais um importante apoio pedagógica para empreender em seus negócios. No último sábado, 30, a diretoria, setor pedagógico, coordenadores de cursos e professores da instituição iniciaram capacitação no curso “Despertar” do programa de Educação Empreendedora do Sebrae.

A proposta surgiu da articulação das agentes de desenvolvimento Claudia Elane de Souza Soares e Jakeline França Dutra fundamentada no projeto que consiste em um modelo de Educação Empreendedora e Inovadora com o desenvolvimento das habilidades comportamentais e empreendedoras dos jovens durante a formação e a posterior conexão com o mercado de trabalho. Assim, a ETMSL foi considerada como espaço ideal para a aplicação da capacitação.

A vice-diretora da ETMSL, Stefânia Moura Lima, entende que esse treinamento é essencial para a adequação da formação técnica profissional diante das demandas do mercado. “Empreender é uma atitude, não se restringindo à criação de uma empresa”. Para o gestor local do Sebrae, Alysson Almeida, “a demanda apresentada vem ao encontro das soluções desenvolvidas pelo Sebrae, na busca constante da instituição de estimular o empreendedorismo e percebendo essa oportunidade como muito importante junto a esses alunos que, em breve, estarão no mercado de trabalho”, avalia.

O curso terá oficinas ao longo desta semana com conclusão no próximo dia 14 de maio, contando com a participação dos alunos da instituição. A partir dessa capacitação para professores, terão início as atividades com alcance junto aos alunos da ETMSL com o objetivo de ampliar as oportunidades para que esses egressos possam empreender no mercado de trabalho.