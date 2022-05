Semana epidemiológica registra 35 novas contaminações. Confira cronograma de vacinação, no boletim desta terça

Sete Lagoas chega a 35.551 casos de Covid com a confirmação de mais quatro contaminações: três mulheres e um homem. São 103 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 17.098 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Oito pessoas estão em isolamento domiciliar e 34.863 casos já foram curados. Os testes negativos somam 63.012. Não há óbitos registrados desde 9 de abril. São 679 óbitos por Covid, uma internação em UTI de um paciente de Maravilhas no Hospital Municipal e um paciente de Sete Lagoas em enfermaria da Unimed. Assim, a taxa de ocupação de leitos UTI se mantém em 10%.

Semana epidemiológica

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a 17ª semana epidemiológica do ano apresentou 35 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, um aumento de 119% em relação à semana anterior. Foram 0,14 pacientes de 24 a 30/04 (semana 17), 0,06 de 17 a 23/04 (semana 16), 0,06 de 10 a 16/04 (semana 15), 0,13 de 3 a 09/04 (semana 14), 0,15 pacientes de 27/03 a 02/04 (semana 13), 0,24 pacientes de 20 a 26/03 (semana 12), 0,95 pacientes de 13 a 19/03 (semana 11) e 1,43 pacientes de 6 a 12/03 (semana 10). Em relação aos óbitos, em janeiro foram 19, fevereiro teve 32, março contabilizou dez e, abril, um óbito.

Cronograma de quarta

Na quarta-feira, 4 de maio, de 09h às 16h, tem dose de reforço com Janssen para pessoas a partir de 18 anos que tomaram a 2ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer até 4 de janeiro e, também, a 2ª dose de Janssen para pessoas a partir de 18 anos que tomaram a 1ª dose de Janssen até 4 de março, no ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109. Documentos de dose de reforço: identidade com foto, comprovante de 2ª dose de qualquer vacina, cartão SUS ou CPF. Documentos de 2ª dose: identidade com foto, comprovante de 1ª dose de Janssen, cartão SUS ou CPF.

Também na quarta tem novos cronogramas, desta vez, para crianças: 1ª dose de Pfizer para crianças de 5 anos e de Coronavac para crianças de 6 a 11 anos que ainda não se vacinaram; 2ª dose de Pfizer para crianças de 5 a 11 anos que tomaram a 1ª dose até 4 de março; e 2ª dose de Coronavac para crianças de 5 a 11 anos que tomaram a 1ª dose até 6 de abril. Locais: UBS Orozimbo Macedo – R. Cuba, 524; UBS N.S. das Graças – R. Felipe dos Santos, 1.331; ESF Catarina – R. Santos Reis, 238; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 e ESF Esperança – R. Eduardo Henrique de Abreu, 403. Documentos: 1ª dose: identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão SUS ou CPF. 2ª dose: identidade com foto ou certidão de nascimento, comprovante de 1ª dose, cartão SUS ou CPF. É obrigatória a presença de um responsável legal.

Cronograma de quinta

Nesta quinta, 5, de 09h às 16h, tem 4ª dose (2ª dose de reforço) para idosos a partir de 78 anos que tomaram a última dose até 5 de janeiro, nas mesmas cinco unidades de quarta. Documentos: identidade com foto, comprovante da última dose, cartão SUS ou CPF.

O público a partir dos 12 anos de idade que ainda não tomou a 1ª e a 2ª doses e as gestantes que ainda não tomaram a 3ª dose devem agendar a aplicação com Coronavac ligando para o ESF Santa Luzia – R. José Duarte de Paiva, 134, Centro, no telefone (31) 3773-2864. Na hora de vacinar, devem levar identidade com foto, comprovante da dose anterior (para 2ª ou 3ª dose), cartão SUS ou CPF e comprovação de gestante para a 3ª dose. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

—

Renato AlexandrePrefeitura de Sete Lagoas – Ascom