Prefeitura decreta luto oficial de três dias pela passagem do servidor Marcone Sebastião Nascimento

A Prefeitura de Sete Lagoas se solidariza com a família e amigos do engenheiro Marcone Sebastião Nascimento pelo seu falecimento. Natural de Três Marias/MG, Marcone atuou por 38 anos na Companhia Energética de Minas Gerais, grande parte desse período como gerente de relacionamento com o Poder Público.

Em Sete Lagoas, foi um dos maiores responsáveis pela iluminação pública de vários bairros. Desde janeiro de 2021, atuava como gerente de iluminação pública na Coordenadoria de Acompanhamento de Obras e Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, Segurança, Trânsito e Transporte da Prefeitura de Sete Lagoas, a convite do prefeito Duílio de Castro.

O engenheiro deixa esposa e dois filhos. Marcone lutava contra um câncer e faleceu em Belo Horizonte, no Hospital Horizonte. O enterro será em sua cidade natal, Três Marias. Pela passagem de Marcone, o prefeito Duílio de Castro decretou luto oficial de três dias no Município.

Antônio Garcia Maciel, Toninho Macarrão Secretário de Obras, Infraestrutura e Políticas Urbana lamentou a morte de Marcone. “Manifestar o nosso pesar pois somos amigos, desde da época dele na Cemig pois era o responsável pelos atendimentos institucionais e com a aposentadoria na Cemig veio trazer o seu vasto conhecimento, para o município no Departamento de Iluminação e que ajudou a Administração Municipal e todos que o procuravam tratava com delicadeza e atenção. Sentimos muito a perda de um amigo e colega tão novo com muita força de trabalho.E compartilhamos com a família do Marcone a dor da separação, mas tendo convicção que ele estará muito bem acolhido”,disse Toninho Macarrão.

Velório

Em Sete Lagoas o velório será na Igreja Presbiteriana (ao lado do Lago Pálace) no horário de 16:00 às 19:00 nesta terça-feira. Em Três Marias na Igreja Assembléia de Deus (centro da cidade) no horário de 22:00 hs do dia 03/05 a 12:00 hs do dia 04/05/2022 o sepultamento será no cemitério municipal de Três Marias.

Marcone Sebastião Nascimento

25/06/1965

03/05/2022

Redação com Ascom Prefeitura