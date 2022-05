Guarda Municipal garante a segurança em vários eventos realizados no fim de semana

No último fim de semana, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas utilizou boa parte do seu efetivo em ações que garantiram a segurança em eventos esportivos, religiosos e festivos pela cidade.

As equipes da GCM estiveram presentes na Arena do Jacaré, no último sábado, 30 de abril, onde o Democrata recebeu o Varginha pela 2ª rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro de Futebol. Foi realizada a segurança do público presente, bem como da arbitragem e jogadores, antes, durante e após o jogo.

Nos dias 29 e 30 de abril e 1º de maio, foi a vez da 2ª etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo, realizado no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino. A GCM também garantiu o policiamento durante todos os dias da tradicional Festa da Serra de Santa Cruz e de Santa Helena com um esquema especial de segurança, disponibilizado nos dias 30 de abril e 1º de maio. “No sábado a GCM fez o acompanhamento da procissão, realizando o bloqueio de vias e o batedouro de todo o trajeto para garantir a segurança dos fiéis. Já no alto da serra, esteve presente em pontos estratégicos para garantir o fluxo de trânsito, manter a ordem pública e coibir furtos”, explica Sérgio Andrade, comandante da GCM.

Ainda no 1º de maio, a GCM também marcou presença na Festa do Trabalhador, realizada pela Prefeitura de Sete Lagoas no Parque Náutico da Boa Vista e na Missa dos Trabalhadores no Museu do Ferroviário. No Parque Náutico foram apenas três ocorrências com conduções: uma por injúria racial, outra por agressão e outra por importunação sexual a uma adolescente. “De acordo com o balanço realizado pela Guarda Civil Municipal, o saldo foi positivo, tendo em vista que a presença efetiva inibiu bastante a prática de ilícitos nos locais mencionados em relação aos outros anos”, avalia Sérgio Andrade.