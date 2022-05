Justiça do Trabalho constata fraude em acordo extrajudicial e nega justiça gratuita a litigante de má-fé

A Primeira Turma do TRT negou pedidos de um trabalhador para que fosse excluída a condenação por litigância de má-fé, assim como para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por unanimidade, a Turma concluiu que a intenção, no caso, era obter vantagem indevida.

Diante disso, foi mantida sentença da Vara do Trabalho de Caxambu, que denegou seguimento ao recurso ordinário, por deserto, por ausência do recolhimento das custas processuais. No entendimento da relatora, desembargadora Maria Cecília Alves Pinto, houve omissão ou alteração da verdade dos fatos. E, desta forma, não há que se falar em concessão dos benefícios da justiça gratuita a quem se utiliza do Judiciário para obtenção de vantagem indevida e afronta ao princípio da boa-fé.

A empregadora e o ex-empregado procuraram a Justiça do Trabalho, pretendendo a homologação de acordo extrajudicial, no valor de R$120mil, decorrente de suposta relação de emprego. Mas ao analisar o caso, foi constatado que o ex-empregado era filho da empregadora, condição omitida pelos dois no processo, e que havia outros 24 processos ajuizados na Vara de origem, contra a mesma empregadora. Sendo que 17 ainda estavam em tramitação.

O juiz também observou que sempre foram apresentadas defesas genéricas e que, em cerca de oito processos, não houve sequer defesa. Além disso, as propostas de acordo, em alguns dos processos, eram em valores bem inferiores aos pretendidos pelos trabalhadores. Para a relatora, o elevado valor do acordo extrajudicial entre mãe e filho traz risco á satisfação do crédito de outros trabalhadores.

Secretaria de Comunicação Social/TRT 3ª Região