Libertadores: Independência terá ruas bloqueadas para torcedores adversários no jogo América x Atlético

Os torcedores de América e Atlético que forem ao jogo desta terça-feira, às 21h30, pela quarta rodada do grupo D da Libertadores, deverão ficar atentos para transitar no entorno da Arena Independência. O clube alviverde, mandante do jogo, divulgou que algumas ruas ficarão bloqueadas para a entrada de torcedores adversários. O bloqueio começará a partir das 14 horas.