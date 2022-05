Festa do Trabalhador movimentou Parque Náutico do Boa Vista no último domingo

Sete-lagoanos prestigiaram a tradicional Missa do Trabalhador, ações sociais e shows gratuitos

A programação pelo Dia do Trabalhador foi bem intensa em Sete Lagoas no último domingo, 1º de maio. As celebrações pela data começaram com a tradicional Missa do Trabalhador, no Museu do Ferroviário, depois de dois anos sem ocorrer em função da pandemia. O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade marcaram presença na cerimônia.

Duílio de Castro, inclusive, lembrou do tempo em que trabalhou por 14 anos na Rede Ferroviária Federal (RFFSA). “Tive a oportunidade de trabalhar nesta estação. A ferrovia gerava centenas de empregos e movimentava nossa economia. É uma ocasião para rever amigos que fizeram o Brasil acontecer, pois por essa ferrovia passaram inúmeras riquezas”, disse o prefeito.

Ainda na parte da manhã, a Prefeitura de Sete Lagoas se fez presente no Parque Náutico Lagoa do Boa Vista, por meio das secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo; Educação, Esportes e Cultura; Seltrans; Obras; SAAE/ETE; Saúde/CCZ; e Assistência Social; com serviços como doação de mudas, distribuição de água mineral, atividades para as crianças, encaminhamento para emissão de documentos, cadastro único, passe livre, orientações sobre violação de direitos, corte de cabelo, feira de adoção de animais, aferição de pressão e glicemia, orientações odontológicas e sobre a dengue, entre outras ações sociais gratuitas.

Já na parte da tarde, a área de eventos do Parque Náutico ficou lotada para receber os shows da banda Vai que Cola e das duplas Carine & Juliano, Alan & Alex, Victor & Bruno e Bruninho & Alan, tocando os maiores sucessos da música sertaneja e animando o público presente até às 22h, marcando novamente o retorno dos eventos presenciais em Sete Lagoas após mais de dois anos de pandemia. “Passamos por momentos difíceis nos últimos anos, uma pandemia jamais vista na humanidade. Mas estamos superando todos os desafios com austeridade e o trabalho incansável dos nossos servidores, sobretudo aqueles que estão na linha de frente no combate à Covid, e o apoio da população. Por isso, é muito importante comemorarmos com uma grande festa digna de uma grande cidade”, afirmou o prefeito Duílio de Castro