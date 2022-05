Atletas sete-lagoanos são Campeões de Beach Tennis em Lagoa Santa

Ocorreu no último sábado (30 de abril) em Lagoa Santa, o Torneio Pé na Areia de Beach Tennis é um esporte novo que está crescendo muito em Minas Gerais, inclusive em Sete Lagoas.

Disputaram na Arena Pé na Areia de Beach Tennis, atletas sete-lagoanos, de Lagoa Santa, Belo Horizonte e outras cidades. No Torneio, Sete Lagoas sagrou três duplas Campeãs e uma dupla Vice-Campeã. São elas: Beatriz Ponciano e Fernanda Incalado (Categoria: Feminina – 1°lugar); Thiago Batista e Luiz Cláudio Guimarães (Categoria: Masculina B – 1° lugar);Gustavo Fonseca e Gabriel Dayrell (Categoria: Masculino C – 1° lugar);Daniel Campolina e Erton Portinari (Categoria: masculino D – 2º lugar).

A Arena MVP é o local onde os atletas sete-lagoanos são treinados por Lu Guimarães que já foi jogador da base do Cruzeiro e equipes tais como: Uberlândia, Democrata de Valadares, Vila Nova de Goiás e Portuguesa de São Paulo.

Os atletas também praticam o esporte de maneira informal, no Clube Náutico de Sete Lagoas, onde o esporte foi iniciado há poucos meses. Já na Arena MVP o esporte foi inaugurado no dia 5 de julho do ano passado (2021).

Para o treinador e atleta Lu Guimarães é muito gratificante. “Eu como professor ver os alunos em torneios fora de Sete Lagoas, participando e sendo campeões, isso é muito bom! Você percebe que seu trabalho está dando certo, que a coisa está evoluindo e que o esporte está crescendo. Em Sete Lagoas, para mim é muito bacana poder estar disputando também junto com meus alunos.”, comemora.

Lu Guimarães espera que os alunos continuem treinando e evoluindo cada vez mais. O Beach Tennis ou Tênis de Praia é um dos esportes que mais cresce no mercado. É um esporte novo, inspirado no frescobol. Foi criado na província italiana de Ravenna em 1987 e pode ser jogado tanto individualmente quanto em duplas. Em 1996, as regras foram padronizadas pela Federação Internacional de Tênis (ITF) e, desde então, campeonatos ocorrem em todo o mundo com atletas profissionais da modalidade.

O Beach Tennis é praticado em uma quadra de areia nivelada, parecida com a do vôlei de praia, com raquete e bolinhas próprias para o esporte. O objetivo dos jogadores é projetar a bola sobre a rede, em direção ao campo adversário, sem deixar ela cair no seu lado da quadra.

Essa, inclusive, é uma das regras que diferem o Beach Tennis do tênis tradicional, no qual é permitido que a bola quique uma vez antes de o jogador bater nela com a raquete – o que não acontece na areia.

Geralmente, as partidas são disputadas no estilo “melhor de 3” e ganha quem vencer dois dos três sets. Mas isso pode variar de acordo com a competição.Foi nas areias do Rio de Janeiro que o tênis de praia deu seus primeiros passos em território brasileiro, em 2008, de acordo com informações da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).Embora seja relativamente nova no país, a modalidade já conta com um histórico interessante, que confere notoriedade ao Brasil no cenário mundial.