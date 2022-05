Pandemia: Aumento de casos de Covid-19 é esperado no frio, mas não o suficiente para novo pico, diz secretário

Ele explica que o aumento de casos será provocado pela chegada das frentes frias, comuns nesta época do ano. “No outono e inverno há um aumento de casos, é algo natural de acontecer. (…) Mas o número de casos como nós tivemos em janeiro e fevereiro com a Ômicron, o número de óbitos como no ano passado, chegamos a mais de 500 óbitos por dia, isso provavelmente não vai acontecer. A gente vem observando cada cenário. E a gente está sempre olhando pra fora do país e, geralmente as novas cepas, de gripe ou de covid, vem fora do país”, disse em entrevista à Rádio Itatiaia.

Mesmo com o relaxamento das restrições sanitárias, como a desobrigação do uso das máscaras, que passou a valer neste domingo (1º), as políticas de enfrentamento contra a pandemia continuam e não há previsão para encerrar a situação de emergência em saúde em Minas, provocado pela Covid-19.