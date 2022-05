Sete Lagoas sediou 2ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo 2022

Mais de mil pessoas de 34 municípios diferentes estiveram em Sete Lagoas nos três dias do evento

Sete Lagoas recebeu, no último fim de semana, a 2ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo 2022, uma realização da Federação de Taekwondo de Minas Gerais (FTKDMG), em parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas. A competição foi realizada no recém reformado Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino, na praça Dom Carmelo Motta, e contou com três ringues com lutas simultâneas, em várias categorias. O ginásio vem se tornando novamente uma importante referência no esporte especializado estadual, recebendo campeonatos e aulas gratuitas de futsal, vôlei, basquete e handebol.

Durante os três dias de evento na cidade, resultados significativos foram alcançados. De acordo com o secretário adjunto municipal de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca, não apenas o esporte local foi beneficiado, como também o turismo e a economia de uma forma geral. “Fizemos um levantamento por estimativa, com informações fornecidas pela FTKDMG e cálculo nacional pela Inteligência & Pesquisa, encomendado pelo Ministério do Turismo. Nos três dias foram 14 hotéis ocupados, sendo oito deles com ocupação máxima, 580 atletas, 1.100 pessoas de outras cidades, entre turistas e funcionários da federação, 40 academias representadas por 34 cidades de Minas Gerais e uma estimativa de R$ 450 mil a R$ 500 mil deixados na cidade” comemora.

O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade fizeram questão de comparecer ao evento na manhã deste domingo e prestigiar o esporte. “É mais um evento importante que Sete Lagoas recebe e que movimenta a cidade inteira. Gera também renda e entretenimento. É o esporte levando nosso nome para além das nossas fronteiras”, avaliou o prefeito. “É um evento que traz um ganho muito grande para Sete Lagoas, não só no esporte, mas também turístico. Os hotéis cheios, a divulgação do nome da cidade. Estamos de parabéns e de portas abertas para eventos desse tipo”, completou Dr. Euro.

Para o mestre de Takwondo Ronaldo Marques Barbosa, filiado à federação, o evento superou todas as expectativas. “O ginásio estava lotado, com gente do lado de fora tentando assistir. Um evento de muita responsabilidade técnica da federação. Nossa expectativa agora é que Sete Lagoas entre no calendário oficial de eventos da federação, pois foi melhor do que em outras cidades. Não faltou nada. A cidade está de parabéns”, disse. O resultado da 2ª etapa do campeonato será divulgado ainda esta semana no site oficial da federação: https://ftkdmg.com.br