Covid: Sete Lagoas registrou no final de semana mais 7 novos casos, sem registro de óbitos

A primeira semana do mês de maio começa com 35.547 casos de Covid em Sete Lagoas com a confirmação de mais sete contaminações no fim de semana: seis mulheres e um homem. São 114 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 17.069 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Nove pessoas estão em isolamento domiciliar e 34.858 casos já foram curados. Os testes negativos somam 62.975. Não há óbitos registrados desde 9 de abril. São 679 óbitos por Covid, uma internação em UTI de um paciente de Maravilhas no Hospital Municipal e duas internações de pacientes de Sete Lagoas em enfermaria, sendo uma no Hospital Nossa Senhora das Graças e outra na Unimed. Assim, a taxa de ocupação de leitos UTI se mantém em 10%.

O público a partir dos 12 anos de idade que ainda não tomou a 1ª e a 2ª doses e as gestantes que ainda não tomaram a 3ª dose devem agendar a aplicação com Coronavac ligando para o ESF Santa Luzia – R. José Duarte de Paiva, 134, Centro, no telefone (31) 3773-2864. Na hora de vacinar, devem levar identidade com foto, comprovante da dose anterior (para 2ª ou 3ª dose), cartão SUS ou CPF e comprovação de gestante para a 3ª dose.

Cronograma de terça

Nesta terça, 3, de 09h às 16h, tem 2ª dose de Pfizer para pessoas a partir de 12 anos que tomaram a 1ª dose de Pfizer até 12 de abril; a 3ª dose de Pfizer para adolescentes imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose de qualquer vacina até 3 de março; e a 3ª dose de Pfizer em gestantes que tomaram a 2ª dose de qualquer vacina até 3 de janeiro, no ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109. Documentos necessários para 2ª dose: identidade com foto, comprovante de 1ª dose de Pfizer, cartão SUS ou CPF. Já para 3ª dose, são: identidade com foto, comprovante de 2ª dose de qualquer vacina, cartão SUS ou CPF.

Também na terça tem a 4ª dose (2ª dose de reforço) para idosos a partir de 79 anos que tomaram a última dose até 3 de janeiro, de 09h às 16h, nos seguintes locais: UBS Orozimbo Macedo – R. Cuba, 524; UBS N.S. das Graças – R. Felipe dos Santos, 1.331; ESF Catarina – R. Santos Reis, 238; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534; e ESF Esperança – R. Eduardo Henrique de Abreu, 403. Documentos: identidade com foto, comprovante da última dose, cartão SUS e CPF.

Cronograma de quarta

Na quarta-feira, 4 de maio, de 09h às 16h, tem dose de reforço com Janssen para pessoas a partir de 18 anos que tomaram a 2ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer até 4 de janeiro e, também, a 2ª dose de Janssen para pessoas a partir de 18 anos que tomaram a 1ª dose de Janssen até 4 de março, no ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109. Documentos de dose de reforço: identidade com foto, comprovante de 2ª dose de qualquer vacina, cartão SUS ou CPF. Documentos de 2ª dose: identidade com foto, comprovante de 1ª dose de Janssen, cartão SUS ou CPF.

Também na quarta tem novos cronogramas, desta vez, para crianças: 1ª dose de Pfizer para crianças de 5 anos e de Coronavac para crianças de 6 a 11 anos que ainda não se vacinaram; 2ª dose de Pfizer para crianças de 5 a 11 anos que tomaram a 1ª dose até 4 de março; e 2ª dose de Coronavac para crianças de 5 a 11 anos que tomaram a 1ª dose até 6 de abril. Locais: UBS Orozimbo Macedo – R. Cuba, 524; UBS N.S. das Graças – R. Felipe dos Santos, 1.331; ESF Catarina – R. Santos Reis, 238; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 e ESF Esperança – R. Eduardo Henrique de Abreu, 403. Documentos: 1ª dose: identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão SUS ou CPF. 2ª dose: identidade com foto ou certidão de nascimento, comprovante de 1ª dose, cartão SUS ou CPF. É obrigatória a presença de um responsável legal.

Vacina da Gripe

De 2 a 6 de maio segue a Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) em Sete Lagoas, nas 19 salas de imunização, de 09h às 16h, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas até 45 dias. Documentos: identidade com foto, certidão de nascimento (crianças) e comprovante de condição de grávida ou puérpera até 45 dias.

A 1ª dose foi aplicada em 185.857 adultos e a 2ª dose em 176.666. Até o momento foram 5.904 aplicações de 1ª dose da Janssen, 14.345 crianças com 1ª dose e 6.616 com 2ª dose, com 84,5% da população com 1ª dose e 75,1% com 2ª dose, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 99.903 pessoas, 53,3% da população autorizada a tomar o reforço (187.509 pessoas). A 2ª dose de reforço foi aplicada em 1.341 pessoas. Ao todo, 490.632 doses já foram aplicadas. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus