Mantida indenização para família de trabalhador morto após queda de cesto de tijolos de 18 m de altura

Três empresas do mesmo grupo econômico, que atuam na área de engenharia, construção de edifícios e compra e venda de imóveis, foram condenadas a pagar de forma solidária indenização por danos morais, no valor de R$ 100 mil, para a esposa do trabalhador que morreu após um acidente de trabalho em um canteiro de obras. O profissional estava exercendo a função de encarregado de obras, quando um cesto com tijolos, ao ser içado para o último pavimento do prédio em construção, soltou do cabo de aço e atingiu a cabeça do trabalhador que morreu em seguida. A Terceira Turma do TRT-MG determinou ainda o pagamento de indenização por dano material na forma de pensão vitalícia à esposa do falecido no valor de 2/3 do salário à época do acidente de trabalho.

As empregadoras alegaram que o acidente de trabalho ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Mas, para o desembargador relator, Milton Vasques Thibau de Almeida, os argumentos das empregadoras foram completamente afastados diante das provas produzidas.

Conforme Laudo pericial, o cesto teria se desprendido do guincho quando se encontrava a 18 metros do solo no exato momento em que o encarregado entrou na área de isolamento abaixo do cesto. O documento mostrou ainda que, na vistoria do guincho superior, foi verificada a ausência da presilha de fechamento/travamento. Segundo o desembargador, incumbia às empresas comprovarem que a peça estava instalada e era adequada no momento do acidente. Ônus do qual não se desincumbiram, pois não apresentaram referida documentação. Além disso, a prova oral comprovou que os empregados não eram orientados sobre a forma adequada e segura de utilizar o equipamento. Situação que, na visão do julgador, demonstra o descaso e a negligência das empregadoras com a saúde e a segurança dos seus empregados. Cabe recurso da decisão.

Secretaria de Comunicação Social -3ª TRT