Mercado Mineiro: Preço médio do etanol sobe 13,52% na Grande BH e não é mais vantajoso se comparado à gasolina

Assim, o etanol se torna ainda menos comercialmente competitivo na média. Ou seja, o preço do biocombustível ficou 76% do custo da gasolina, faixa em que o renovável é tido como desvantajoso para os consumidores – o preço precisa corresponder a, no máximo, 70%.

O preço médio, comparado ao encontrado em janeiro de 2021 é 80,44% maior. No início do ano passado, o preço do combustível estava R$ 2,58. Um tanque de 50 litros custava R$ 160,5 e agora está R$ 289,6.

Expectativa de queda