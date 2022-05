Durante um furto em andamento no interior do Shopping de Sete Lagoas, foi realizado o cerco pelos militares, e após identificar que o autor estava homiziado no teto das lojas americanas, após parlamentação, foi convencido a descer e se entregar .

Com ele foi apreendido duas mochilas, contendo aproximadamente cem mil reais em smartphones, sendo 58 aparelhos celulares, além da quantia R$2.399.00 em dinheiro.

O homem foi atuado em flagrante.

Agência Local de Comunicação- 25º BPM