Sete Lagoas continua com o tempo estável nesta segunda-feira (02). Hoje será parecido com ontem: haverá sol com algumas nuvens e não chove.

Confira a previsão completa:

Temperatura mínima: 16°C

Temperatura máxima: 29°C

Chuva: 0mm – 0%

Vento: ENE – 8 km/h

Úmidade mínima: 28%

Úmidade máxima: 85%

Sol: 06:12h 17:35h

Da Redação com climatempo