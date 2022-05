Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta segunda-feira (02/05)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

ESTOQUISTA/ALMOXARIFADO

Controle de almoxarifado/estoque em comercio de peças de maquinas agrícolas em geral.

CNH: AB – Ensino Médio Completo

VENDEDOR(A) DE CONSÓRCIOS

Venda de consórcios em geral

Desejável experiência com vendas

ESTOQUISTA

Armazenagem de mercadorias, controle de estoque (contagem, armazenagem, controle de validade) e abastecimento dos setores. Manter o estoque limpo e organizado. Fazer controle de entrada e saída de materiais estocados. Horário de trabalho: 05:00 às 14:48

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE

Necessário experiência em montagem de painéis e quadros de distribuição, caixas de fusíveis e outros instrumentos de comandos, encaixando e ajustando as peças através de ferramentas apropriadas.

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em eletrotécnica

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Fabricação de pallets – trabalho braçal pesado de fabricação, reforma e armazenamento de palletes.

Experiência com serviço pesado/braçal

EMPREGADA DOMÉSTICA

Atividades domesticas em geral, limpeza e necessário cozinhar

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE TELEMARKETING

Venda e captação de novos clientes através de telemarketing (venda de pias e tanques)

Experiência: 06 meses na carteira em telemarketing/vendas – Fundamental Completo

Ajudante de Carga/Descarga: auxiliar na carga e descarga (comercio de pias e tanques)

Experiência na função

AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA

Auxiliar na carga e descarga (comercio de pias e tanques)

Experiência na função

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Necessário experiência em recepção de hotel/motel.

Experiência comprovada na função – Ensino Médio Completo

Supervisor de Produção em Siderúrgica

Receber o turno, assimilando e questionando a operação e as atividades realizadas, assim como dar continuidade nas que ficarem pendentes; preencher o relatório técnico operacional e livro de supervisão. Conferir o peso das balanças de minério/sínter/pelota, fundentes, sucata, coque e carvão; fazer avaliação geral dos parâmetros operacionais do F (pressão, vaso, temperatura de coroa e topo, temperatura do gusa, nível de sonda, velocidade de descida de carga (vdc), etc). Disponibilidade para trabalhar em Itabira (oferece Alojamento)

Experiência: 06 meses na carteira em Alto Forno – Superior ou Técnico em Metalurgia

FARMACÊUTICO (A)

Disponibilidade para trabalhar em Paraopeba

Necessário Superior Completo em Farmácia – CRF Ativo

MONTADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Montagem de placas fotovoltaicas em telhados ou estruturas de solo e equipamentos complementares ao sistema fotovoltaico

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Fundamental Completo

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Ligações elétricas, montagem de quadros elétricos, extensão de rede, substituição de equipamentos elétricos. Disponibilidade para trabalhar em Morada de Minas (Oferece Alojamento/Refeição na empresa)

Experiência: 06 meses na carteira –CNH:B – Ensino Médio

FORNEIRO

Realizar a limpeza e manutenção da área do alto forno, fazer preparação de bicas de gusa e escória, efetuar vazamento e tamponamento da escória e poço do alto forno, preparar bicas para granulação de escória, auxiliar no controle temperatura dos glendons, adicionar materiais na panela para tratamento, retirar escória da panela, retirar amostras do gusa.

Experiência: 06 meses na carteira

VENDEDOR(A)

Venda de produtos alimentícios através de visitas aos clientes já cadastrados e captação de novos clientes.

Necessário possuir Moto própria – CNH: A – experiência com vendas é diferencial

MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAL

Realizar manutenções mecânicas em esteira metálica, esteira de sinterização, elevadores de caneca, rosca transportadores, compressores de ar comprimido (troca de óleo, limpeza) peneiras vibratórias, aero classificadores, pêndulos, correias transportadoras, britadores, moinho de martelo, moinho de rolos, correia redutores, moto redutores, dentre outros. Necessário conhecimento em informática, conhecimento em solda MIG/TIG, eletrodos.

Experiência: 06 meses na carteira- Curso Técnico em Mecânica

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Responsabilizar pela gestão de processo operacionais e logística em materiais para construção, estruturação de equipe e recursos de sistemas.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo em Logística – CNH: A ou B

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (MÁQUINA ELÉTRICA)

Realizar a conferencia e carregamento de cargas recebidas e separadas, armazenar ou retirar as cargas de acordo com o endereço indicado no RF ou relatório utilizando máquina, auxiliar na organização do estoque e inventário.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino médio Completo – CNH: B – Vaga Temporária: 06 meses

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

Com UAI/SINE