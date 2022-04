Destaques do vereador Janderson Avelar na 12ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Sete Lagoas

Na terça-feira (26), aconteceu na Câmara Municipal de Sete Lagoas, a 12ª Reunião Ordinária de 2022 da 1ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura.

O vereador Janderson Avelar, iniciou sua comunicação pessoal falando sobre a importância do esporte em nossas vidas e principalmente na vida de nossas crianças e adolescentes.

O vereador relatou que segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 81% dos adolescentes com idade entre 11 e 17 anos não realizam uma carga satisfatória de exercícios físicos em suas rotinas, e que já em crianças acima de 5 anos esse número chega a 60% que nunca praticaram exercício físico.

O parlamentar citou que sua equipe está sempre de braços abertos para ajudar no que for preciso à secretaria de esportes.

O edil na ocasião, convidou a todos para prestigiar a segunda etapa mineira de Taekwondo, que será realizada nos dias 30/04 e 01/05 no ginásio coberto da praça da feirinha, no Centro. O evento já deu uma aquecida em nossas redes de hotéis; mais ou menos 8 já estão totalmente reservados, uma etapa que irá fomentar a economia em nossa cidade.

Em um ponto importante da reunião, Janderson parabenizou o Fabrício e toda sua equipe por amarem o esporte e a secretaria, além disso pediu ao vereador Ivan, líder do prefeito na câmara, para que leve a solicitação de liberação da dotação orçamentária para a secretaria de esportes, “Porque sem recursos, somente com pingados de patrocínios a mesma faz acontecer, imagina com dotação orçamentária liberada,” afirma Janderson.

O edil também agradeceu o Grau Técnico, em nome da Andressa, que atendeu seu pedido e pela parceria que vem tendo junto ao seu Gabinete e a Secretaria de Esportes, com patrocínios para os próximos eventos, e ressaltou a seriedade da instituição em apoio ao esporte local.

O nobre vereador apresentou o Requerimento nº 2142/2022, que seja enviada a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, requerimento para que seja feito a instalação de Playground na praça situada em frente à igreja São Francisco de Assis no Bairro São Francisco.

Em sessão plenária foi aprovado o Projeto de Lei Ordinária – PLO n° 171/2022, que dispõe sobre o tombamento do bem público municipal denominado mercado municipal – Mercadão.

Ascom/vereador Janderson Avelar