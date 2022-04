Fórum presta homenagem a profissionais da enfermagem de Sete Lagoas e região

A emoção e a gratidão foram as tônicas do Primeiro Fórum de Enfermagem de Sete Lagoas e Região, evento realizado na manhã desta sexta-feira, 29 de abril, em homenagem aos técnicos de enfermagem e enfermeiros. Esses profissionais tão importantes foram ainda mais fundamentais durante a pandemia e ao longo das várias campanhas de vacinação. O evento, ocorrido no auditório do Unifemm, foi realizado pela Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren/MG).

Também técnico em enfermagem, com décadas de atuação na área, o presidente da Câmara, vereador Alcides Barros, fez questão de cumprimentar a classe. “Hoje estamos aqui para prestigiar essa classe com muita honra. São meus colegas. Conquanto eu não esteja mais na ativa, é um prazer. É mais que uma profissão, é uma missão, é um apostolado. É necessária uma capacidade de superação para ser uma bandeira de paz para aqueles que deles dependem”, afirmou o vereador.

O presidente do Coren/MG, Bruno Faria, destacou a força de Sete Lagoas para a classe. “Toda a região é muito importante para o Coren. Sete Lagoas é uma das únicas cidades onde o prefeito concedeu aumento aos profissionais de enfermagem. Em breve vamos conseguir aprovar o piso nacional dos profissionais de enfermagem, englobando enfermeiros e técnicos de enfermagem”, anunciou. O projeto encontra-se atualmente em tramitação no Senado Federal.

Para o coordenador do SAMU Municipal, Dr. Marcelo Fernandes, a atuação dos enfermeiros vem sendo fundamental também durante a campanha de vacinação contra a Covid-19. “É uma classe que precisa ser sempre lembrada. Eles estão tão empenhados na vacinação de milhares de pessoas todos os dias. Eles têm o nosso carinho e podem ter certeza de que vamos trabalhar juntos pra fazer uma cidade melhor”, destacou o coordenador, que em breve irá assumir a Secretaria Municipal de Saúde.

O vice-prefeito Dr. Euro de Andrade reforçou o sentimento de gratidão a esses profissionais. “Como pediatra, os enfermeiros e auxiliares são meu braço direito. Já no serviço público, eles são pessoas valiosíssimas e heróicas que nos ajudaram muito no combate à Covid”, lembrou. Já o prefeito Duílio de Castro não conteve a emoção, após assistir a um vídeo em homenagem aos enfermeiros e técnicos de enfermagem do município. “Ao ver essas imagens, passa um filme na nossa cabeça. A gente lembra dos piores momentos da pandemia. Vidas foram perdidas sim, mas nenhuma delas foi por falta de assistência. A vocês, que arriscaram suas vidas e as vidas de seus familiares para salvar as nossas vidas, o nosso muito obrigado!”, agradeceu o prefeito.

Homenagens

Após os pronunciamentos, seguiram-se as entregas das placas, certificados e medalhas em homenagem a esses verdadeiros heróis, tanto da iniciativa privada, de instituições como Unimed, Empremed e Hospital Nossa Senhora das Graças, quanto do serviço público, incluindo as unidades básicas de saúde e do Projeto Acolher, pessoas que arriscam diariamente suas vidas em benefício da saúde e do bem estar da nossa população.

Com Prefeitura de Sete Lagoas