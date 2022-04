Nesta sexta, moradores de Sete Lagoas sentem tremor de terra

Moradores de várias regiões de Sete Lagoas sentiram tremor de terra na noite desta sexta-feira em Sete Lagoas.

O fenômeno deixou moradores desesperados e muitos acionaram o 193 do Corpo de Bombeiros. O abalo foi sentido na região central e em vários bairros como Catarina, São João, Interlagos, Jardim Arizona, Vapabuçu, Progresso, Orozimbo Macedo, Boa Vista, Jardim Primavera, Santo Antônio, São Dimas, Jardim Europa, Cidade de Deus entre outros.

Segundo informou o bombeiro militar, as ligações ocorreram mais por curiosidade, mas que nenhum incidente foi registrado até o momento em decorrência do tremor.

Questionado se viaturas foram deslocadas para atendimento de ocorrências, ele informou que até o momento não houve necessidade.

Em cidades da região, como Prudente, Matozinhos e Pedro Leopoldo registraram tremores recentemente.

Em 2016

Um tremor de terra de magnitude 3,2 foi registrado em 24 de março de 2016, de acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB). Não houve registro de danos, segundo o Corpo de Bombeiros.

O professor George Sand, do observatório, explicou que a intensidade do tremor é fraca e que os moradores da região devem ter sentido o solo balançar por cerca de 15 segundos. Geralmente, segundo ele, um sismo desta magnitude não é capaz de provocar rachaduras em casas, a não ser que a estrutura do imóvel seja muito fraca.

“Uma falha geológica na região gera propensão ao sismo. Pode ser uma falha que se acomodou ou se movimentou”, disse sobre a causa. Segundo Sand, este é o primeiro tremor registrado pelo observatório em Sete Lagoas.

G1 Minas