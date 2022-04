Segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe começa segunda-feira em Sete Lagoas

Começa na próxima segunda-feira, 2 de maio, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe influenza em Sete Lagoas. Desta vez, a Secretaria Municipal de Saúde elaborou um cronograma específico para cada público-alvo, disponibilizando o imunizante em 19 salas das unidades da Atenção Primária.

Esta segunda fase será encerrada no dia 6 de junho envolvendo os seguintes grupos: crianças (6 meses a menores de 5 anos), gestantes, puérperas, professores, portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, forças de segurança, forças armadas, funcionários do sistema penitenciário e população privada de liberdade em unidades prisionais. Vale ressaltar que, na última semana, será realizado um “chamadão” contemplando todos os públicos.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos necessários são: identidade com foto (idosos), certidão de nascimento (crianças), comprovante da comorbidade ou deficiência, comprovante de vínculo empregatício na área (categorias profissionais) e comprovante de condição de grávida ou puérpera até 45 dias.

CRIANÇAS

No caso das crianças de 6 meses a menores de 5 anos que já receberam ao menos uma dose da vacina Influenza ao longo da vida, deve-se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose em 2022. Para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda aplicação da vacina contra gripe para 30 dias após a primeira dose.

DIA D

Vale lembrar que neste sábado, 30 de abril, de 08h às 17h, haverá o Dia D da Campanha de Vacinação contra o sarampo e a gripe, nas 19 salas de vacinação do município. Público: profissionais da Saúde, idosos a partir de 60 anos e crianças de 6 meses a menos de 5 anos. Documentos: identidade com foto (para idosos), certidão de nascimento (crianças) ou comprovante de vínculo empregatício na área da saúde (profissionais da saúde), além do cartão de vacina.

CRONOGRAMA

2 a 6 de maio:

– Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas até 45 dias

9 a 13 de maio:

– Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente

– Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas até 45 dias

16 a 20 de maio:

– Professores do ensino básico ao universitário de instituições públicas e privadas

– Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente

– Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas até 45 dias

23 a 27 de maio:

– Forças de segurança

– Caminhoneiros

– Trabalhadores do transporte coletivo de passageiros (urbano e intermunicipal)

– Funcionários do sistema de privação de liberdade

– Professores do ensino básico ao universitário de instituições públicas e privadas

– Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente

– Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas até 45 dias

30 de maio a 6 de junho:

– Chamadão para todos os públicos já divulgados anteriormente