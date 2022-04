Codesel abre comemorações do Dia do Trabalhador com almoço especial para colaboradores

Dando início às comemorações do Dia do Trabalhador, comemorado todo dia 1ª de maio, a Codesel ofereceu um almoço especial aos seus colaboradores nesta sexta-feira, 29 de abril. Foi um momento de descontração na sede da empresa que contou com a presença do prefeito Duílio de Castro e do vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

O clima festivo evidencia que a Codesel vive uma fase altamente positiva proporcionada por sua equipe aplicada e que merece o reconhecimento de todos. “Almoçamos com todos os trabalhadores da Codesel para iniciar as comemoração do Dia do Trabalhador e agradecemos pelo grande trabalho realizado em toda a cidade. Todos merecem os nossos parabéns”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A Codesel executa serviços estratégicos para a Prefeitura de Sete Lagoas na área de limpeza, capina e paisagismos de espaços públicos. “Temos uma consideração especial por toda essa equipe. Eles fazem a cidade mais bonita, ajudam a atrair turistas e executam este papel com muita competência”, disse o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

O delicioso almoço foi serviço às 12 horas e, para animar ainda mais o ambiente, o músico Chico da Viola apresentou seu repertório com o melhor da música sertaneja. “Estamos aqui para agradecer cada colaborar da Codesel. Esse povo que trabalha diuturnamente para fazer de Sete Lagoas uma cidade ainda melhor”, agradeceu Fabrício Nascimento, presidente da Companhia.

DIA 1º DE MAIO

As comemorações pelo Dia do Trabalhador continuam no próximo domingo. O parque Náutico da Boa Vista receberá uma programação especial gratuita a partir das 10 horas com ações sociais e grandes atrações musicais. Outro atrativo é a tradicional Missa dos Trabalhadores no Museu do Ferroviário. Confira:

PROGRAMAÇÃO

Museu do Ferroviário

10h – Missa Dos Trabalhadores

Parque Náutico da Boa Vista

10h: Ações sociais desenvolvidas pelas secretarias da Prefeitura

14h: Show da banda Vai que Cola

16h: Show da dupla Carine & Juliano

18h: Show da dupla Alan e Alex

20h: Show das duplas Victor & Bruno e Bruninho & Alan