Em Minas: “Esqueçam fake news. Levem seu filho para vacinar”, diz secretário de saúde sobre baixa adesão

Entretanto, o secretário lembrou, durante entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (29), que nenhuma criança, das quase 2 milhões de doses aplicadas, em Minas, sofreu com eventos adversos provocados pela vacina. “A vacina é segura, não vai fazer mal nenhum”, reforçou.

“A doença faz mal, a vacina não. Esqueçam fake news. Levem seu filho para vacinar. Façam disso uma prioridade”, disse Baccheretti.

De acordo com o Painel Vacinômetro, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), até esta sexta-feira, a cobertura pediátrica com segunda dose, em crianças entre 5 a 11 anos, no Estado está em apenas 32,6%. Com a primeira aplicação, o índice é de 68,8%. Até o momento, foram aplicadas 1.288.040 primeiras doses e 611.002 segundas doses nesse público.