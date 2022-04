Copa Libertadores: América vacila no fim, sofre virada para o Tolima e segue na lanterna do grupo D

Pedrinho e Hernández (contra) anotaram para o Coelho, e Plata marcou o outro tento do Tolima.

Com o resultado, o América segue na lanterna da chave, com um ponto. Os colombianos foram a quatro, em terceiro lugar. Del Valle e Atlético possuem cinco, cada.

Na terça-feira (3), às 21h30, o Alviverde terá pela frente o clássico contra o Galo, no Independência, pela quarta rodada do torneio sul-americano. Antes, encara o Athletico-PR, no sábado (30), às 16h30, também no Horto, pela quarta jornada do Brasileirão.