Atualização: DM do Cruzeiro: Gabriel Brazão deverá treinar na próxima semana, e João Paulo passará por cirurgia

João Paulo começou a sentir dores após a partida contra o Tombense, pela terceira rodada da Série B, no dia 23 de abril. O médico Sérgio Campolina explicou seu estado e informou os próximos procedimentos a serem cumpridos para a recuperação do atleta.

“Ele sofreu uma lesão muscular na região proximal da coxa. Vocês que acompanham futebol e o Cruzeiro, sabem que lesões musculares são tratadas de forma não cirúrgica. Infelizmente esse caso do João é uma das poucas exceções. Ele vai ter que ser submetido a este procedimento, que deverá ser realizado neste sábado (30), no Hospital Mater Dei”, iniciou.

“O prognóstico é muito bom e com certeza o atleta vai estar voltando em breve para as atividades em grupo. Como é de praxe, a gente não define o prazo médico desse retorno, mas tudo será feito para que seja no tempo mais curto possível”, explicou Campolina.

Sobre o goleiro Gabriel Brazão, anunciado pelo Cruzeiro no dia 3 de março deste ano, o médico deu uma notícia positiva sobre seu retorno aos treinos. O arqueiro ainda não teve a oportunidade de estrear com a camisa celeste, pois também no início de março, foi diagnosticado com uma lesão no menisco.

“Gabriel Brazão se recupera de uma sutura do menisco do joelho esquerdo e já cumpriu todas as etapas da parte interna, da parte médica e fisioterápica. Ele também já fez o trabalho de transição. Provavelmente estará à disposição do grupo nesta próxima semana para treinamentos”, informou Sérgio.