Galo: Saída de Savarino é novo capítulo da relação Atlético/EUA; relembre outras negociações

Em 21 de dezembro de 2021, o Galo anunciou o empréstimo do meio-campista Alan Franco ao Charlotte FC até o fim desta temporada. O clube da MLS está arcando com o salário integral do atleta, e o contrato prevê opção de compra. Pelo Alvinegro, o jogador equatoriano disputou 48 partidas e marcou três gols.

Já o meia Dylan Borrero teve confirmada a venda de seus direitos econômicos ao New England em 21 de abril de 2022. A transação giraria em torno de mais de R$ 18 milhões, com possibilidade de mais R$ 2,3 milhões caso o atleta atue em, pelo menos, 60% dos jogos do time na temporada e marque dez gols.

No Atlético, o colombiano esteve presente em 47 duelos e balançou as redes três vezes.

Nesta relação Galo/EUA, vale citar a vinda do centroavante Fábio Gomes, ex-New York Red Bulls, em janeiro deste ano. Mas, no caso, ele tinha os direitos ligados ao Oeste-SP, embora tenha sido observado pela direção alvinegra na época em que atuava em solo norte-americano.

O vínculo dele com o Atlético vai até dezembro de 2025. Até agora, participou de nove jogos e anotou dois gols com a camisa preta e branca.

Chará

Há mais tempo, em janeiro de 2020, a agremiação mineira anunciou a venda do atacante Chará para o Portland Timbers, numa das maiores transações de sua história: cerca de R$ 26 milhões.

Savarino

O atacante Savarino chegou ao Galo no início de 2020, após passagem pelo Real Salt Lake entre 2017 e 2019. No início daquela temporada, o Atlético era comandado por outro venezuelano, Dudamel, demitido em fevereiro, após quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Pelo Alvinegro, “Savaliso” soma 99 partidas e 21 gols. Em 2021, se destacou sobretudo no primeiro semestre, firmando boa parceria com Hulk, a chamada aliança “Savahulk”. Lesões atrapalharam a trajetória do velocista. Mesmo assim, foi importante em conquistas como o Brasileirão e a Copa do Brasil, dentre outras, pelo clube.