Missa dos Trabalhadores será celebrada no Museu do Ferroviário depois de dois anos

O Dia do Trabalhador terá uma celebração especial que há anos transforma a área externa do Museu do Ferroviário em um cenário de fé e devoção. Depois de dois anos, a Missa dos Trabalhadores será coordenada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura.

A celebração será ministrada pelo Padre Hélio, titular da paróquia de Sant’Ana e São Joaquim, a partir das 10 horas. A missa foi realizada pela última vez em 2019 e nos últimos dois anos foi suspensa em função da pandemia da Covid-19.

O Museu do Ferroviário é um dos pontos turísticos mais tradicionais de Sete Lagoas e a missa tem grande representatividade para ferroviários e seus familiares. A celebração é aberta para a participação da comunidade em geral. Um destaque à parte será a participação especial do coral da Paróquia de Sant’Ana e São Joaquim.

SERVIÇO

Missa dos Trabalhadores

Local: Museu do Ferroviário

Data: 1º de maio

Horário: 10 horas